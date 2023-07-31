Правоохранители ликвидировала сеть черных обменников, разрешавших оборот денег между РФ и Украиной

Киберспециалисты Службы безопасности совместно с БЭБ заблокировали масштабный канал обращения средств между РФ и Украиной, который функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещенных российских платежных систем.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в 4 регионах прекращена деятельность сети подпольных конвертационных центров, через каждый из которых ежемесячно проходило более одного миллиона долларов США.

"Злоумышленники пользовались подсанкционными российскими системами переводов Юmoney, Webmoney и криптовалютой. Они предоставляли услуги вывода с территории РФ российского рубля из-за его конвертации в криптовалюту и обналичивания в гривну", - отмечают в СБУ.

По данным правоохранителей, основными клиентами злоумышленников были хакеры и представители коммерческих структур, проводивших теневые товарообменные и финансовые операции со страной-агрессором.

Обналичку криптовалюты осуществляли в подпольных конвертцентрах, которые действовали как пункты обмена валют в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.

В ходе обысков по адресам проживания и работы фигурантов обнаружено:

почти 60 млн. в гривневом эквиваленте;

оборудование, которое дельцы использовали в незаконной деятельности.

"В настоящее время одному из участников сделки сообщено о подозрении по ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления)", - сообщили в СБУ.

Там добавляют, что идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности других участников незаконной деятельности.

Ранее киберспециалисты Службы безопасности разоблачили дельцов, осуществлявших перемаршрутизацию международных звонков в Украину. Их услуги позволяли кому-либо из-за границы анонимно звонить в наше государство. Этим каналом пользовались также россияне, что создавало дополнительную угрозу национальной безопасности Украины.