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Преступность
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Правоохранители задержали киевлянина, который корректировал артиллерийский огонь оккупантов

Правоохранители задержали киевлянина, который корректировал артиллерийский огонь оккупантов

Служба безопасности Украины задержала жителя Киева, который передавал оккупантам данные о дислокации и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины в столице. Об этом на Facebook сообщает Киевская городская прокуратура.

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"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры задержан и сообщен о подозрении 42-летнему киевлянину по факту несанкционированного распространения информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Досудебное расследование установило, что в течение июля - августа подозреваемый с целью наживы неоднократно передавал россиянам через мессенджер информацию о расположении и движении на территории города Киева подразделений и военной техники ВСУ. К указанным сообщениям корректировщик добавлял GPS-координаты военных объектов и фото мест дислокаций.

При задержании у мужчины изъяли мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал при совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в конце августа в Донецкой области СБУ задержала двух информаторов оккупантов, которые корректировали ракетные удары по территории региона.

Автор:
Степан Крьока