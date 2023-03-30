Киевский айтишник организовал схему по похищению денег с банковских счетов граждан ЕС

Служба безопасности совместно с Нацполицией и правоохранительными органами Чешской Республики нейтрализовала транснациональную преступную группировку мошенников, которая специализировалась на похищении денег с банковских счетов граждан Евросоюза через фишинговые ссылки в популярных интернет-магазинах.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По оперативным данным, с февраля прошлого года злоумышленники обманули более тысячи жителей ЕС на общую сумму 160 млн в гривневом эквиваленте.

В ходе следственно-оперативных действий в Украине задержан организатор группировки и его сообщник.

Кроме того, на территории Евросоюза задержаны еще 17 участников преступной группы. Среди них – граждане Беларуси.

"По данным следствия, организатором незаконной деятельности является житель Киева, специалист в сфере ИТ. Своих подельников он подыскивал через собственные связи, а также на платформе Darknet", - сообщили в СБУ.

Там добавляют, что для реализации мошеннической схемы злоумышленники размещали на торговых интернет-платформах объявления о продаже популярных товаров по привлекательной цене.

Для оформления заказа покупателям предлагали перейти по фишинговой ссылке, где они вносили реквизиты своих банковских карт.

Затем программа-угонщик "считывала" персональные данные и таким образом мошенники получали доступ к банковским картам клиентов и похищали с них деньги.

Вырученные средства дельцы переводили на криптокошельки организаторов схемы.

В ходе 35 обысков в офисах и помещениях фигурантов в Киеве, Харькове, а также во Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях обнаружено:

сим-карты, в том числе европейских мобильных операторов, телефоны, компьютеры и носители информации с доказательствами противоправной деятельности;

банковские карты, которые дельцы использовали для "обналичивания" похищенных электронных денег.

Задержанный в Украине организатор мошеннической схемы и его сообщник сообщены о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 255 и ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 и ч. 4 ст. 190 (организация завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники в составе преступной организации).

"Сейчас суд избрал им меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности", - отметили в СБУ.

Ранее в Днепропетровской области правоохранители задержали мошенников, которые обманули граждан ЕС. Большинство пострадавших – граждане Латвии. По предварительным данным, месячное обращение от сделки составляло 5 млн гривен.