- Категория
- Преступность
- Дата публикации
-
Правоохранители задержали военного, действия которого привели к обстрелу аэродрома "Канатово" - СМИ
Агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило о задержании офицера сил спецопераций Романа Червинского, которому накануне сообщили о подозрении в превышении полномочий.
По данным следствия, Червинский превысил свои полномочия, что привело к обстрелу аэродрома "Канатово" в Кировоградской области в июле 2022 года.
"Червинский задержан в понедельник в Тернопольской области", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. По информации издания "Украинская правда", Червинский самостоятельно решил попытаться завербовать одного из российских пилотов, чтобы тот перегнал в Украину боевой самолет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Эта "операция" проводилась несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
СБУ расследует все обстоятельства, которые привели к массированному ракетному удару по аэродрому "Канатово" в Кировоградской области 23 июля 2022 года. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.