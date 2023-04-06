Предательнице из Мариуполя, которая отбирала деньги у предпринимателей для оккупантов, угрожает пожизненное заключение

Сотрудники Государственного бурно расследований завершили досудебное расследование в отношении бывшего ревизора-инспектора одного из отделов Государственной налоговой службы в Донецкой области, которая после захвата Мариуполя работала на оккупантов и отбирала у местных предпринимателей деньги.

После начала оккупации Мариуполя она активно поддержала захватчиков и заняла должность "начальника отдела аудита" в фейковом органе окупантов, который отвечает за сбор денег с населения, сообщают в ГБР.

Предательница звонила по телефону предпринимателям и убеждала их в необходимости стать на учет в так называемых органах доходов и сборов ДНР, иначе они не смогут продолжать вести свою деятельность в Мариуполе.

Кроме того, женщина принимала участие в создании пропагандистских материалов для РФ. Она обвиняется в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в декабре ГБР передало в суд материалы против шести бывших правоохранителей из Бердянска Запорожской области, которые тоже нарушили присягу и перешли на работу к оккупантам, "сливая" им данные об экс-коллегах.