Предательницу, корректировавшую враждебный по позициям ВСУ, приговорили к 11 годам

В ходе следствия СБУ установила, что женщина в мае-июне 2022 года была активной участницей пророссийских Телеграмм-каналов, в которых распространяла информацию о местоположении боевых позиций и передвижении ВСУ, и отмечала конкретные координаты.

В ходе следствия было установлено, что она работала на одном из предприятий оборонной сферы, сообщает Офис Генпрокурора.

Именно по ее наводке оккупанты нанесли ракетные удары по четырем инфраструктурным объектам в Николаеве. Среди них – местные больницы.

54-летнюю изменницу задержали в июле 2022 года и взяли под стражу.

Николаевская областная прокуратура доказала вину предательницы в несанкционированном распространении информации о расположении подразделений ВСУ и признании правомерной и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 114-2, ч. 1, 3 ст. 436-2 УК Украины).

Ей назначено наказание – 11 лет лишения свободы.

Вчера контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента в результате спецоперации Житомирской области. Злоумышленником оказался бывший заместитель командира одной из украинских воинских частей.