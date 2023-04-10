Предателям, которые вступили в "народную милицию ДНР", присудили 15 лет за решеткой

По обвинению Полтавской областной прокуратуры двое жителей Горловки Донецкой области признаны виновными в государственной измене, коллаборационной деятельности и участии в не предусмотренном законом вооруженном формировании (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1, ч. 2 ст.260 УК Украины). До вступления приговора в законную силу они будут находиться под стражей.

Мужчинам назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком 10 лет, сообщает Офис генпрокурора Украины.

Сообщается, что в феврале 2022 года граждане Украины добровольно вступили в "народную милицию ДНР", где служили в одной из мотострелковых бригад. Им выдали камуфляжную форму эталона вооруженных сил РФ и орудие.

Находясь в Донецкой области, они выполняли приказы командиров российской армии и незаконного вооруженного формирования, оккупировали захваченные территории Украины и инженерно-техническое обустройство позиций. Один из осужденных занимался эвакуацией раненых и убитых военнослужащих страны-агрессора.

Служба безопасности перехватила очередные российские документы, свидетельствующие, что террористы "ДНР" "нарисовали" себе иностранных наблюдателей на фейковом референдуме "задним числом".