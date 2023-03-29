Причастны российские спецслужбы: разоблачены подростки, сообщавшие о псевдоминировании в разных регионах Украины

Служба безопасности разоблачила новые факты, подтверждающие, что страна-агрессор РФ привлекает несовершеннолетних к подрывной деятельности против Украины. При этом это происходит даже в условиях войны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что правоохранители заблокировали преступные действия тинейджерской группы, причастной к серии анонимных сообщений о псевдоминировании в столице и других регионах Украины.

Больше всего подростки "минировали" здания органов государственной власти, а также объекты социальной инфраструктуры.

В октябре прошлого года они одновременно сообщили о фейковом минировании 14 местных судов.

"По данным следствия, преступную деятельность участников группы дистанционно координировали представители российской спецслужбы. Для этого создали специализированное интернет-сообщество, в которое регулярно привлекали несовершеннолетних жителей разных регионов Украины. Именно по указаниям агрессора подростки периодически рассылали на электронные адреса госучреждений ложные сообщения о "минировании" .Таким образом враг пытался расшатывать внутреннюю обстановку в Украине", - подчеркнули в СБУ.

Установлено, что "рассылку" осуществляли от имени посторонних и с использованием специальных компьютерных программ для скрытия своей локации.

В результате расследования сотрудники СБУ разоблачили организатора группы. Им оказался несовершеннолетний житель Черниговской области.

Правонарушитель имел контакт с представителем российской спецслужбы, который связывался с подростком через мессенджер и ставил ему задачу.

Во время обыска по адресу проживания псевдоминер обнаружен мобильный телефон и компьютер с доказательствами противоправной деятельности и коммуникации с агрессором.

"В настоящее время в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов критической инфраструктуры, зданий или сооружений, обеспечивающих функционирование органов власти, учреждений здравоохранения") я, образования, или если ложное сообщение привело к тяжелым последствиям или совершено повторно), продолжаются следственные действия", - отметили в СБУ.

Там отмечают, что санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы. Но если о фейковом минировании сообщили несовершеннолетние, перед законом будут отвечать их родители.