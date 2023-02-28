Приказал переоборудовать больницы под военные госпитали рашистов в Харьковской области: СБУ задержала местного депутата

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного чиновника-коллаборанта в ходе стабилизационных мер на освобожденных территориях Харьковской области. Приспешником врага оказался депутат Купянского районного совета, ранее возглавлявший городской отдел здравоохранения.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, после захвата райцентра, он поддержал российских захватчиков и добровольно предложил им свою помощь в организации лечения раненых рашистов.

За это его назначили руководителем "отдела здравоохранения военно-гражданской администрации Купянского района РФ". В этой должности он сразу дал указание переоборудовать украинские больницы под военные госпитали рашистов.

Экс-чиновник лично распорядился безотлагательно лечить участников российских оккупационных группировок, в том числе боевиков террористических организаций "Л/ДНР".

После освобождения Купянска коллаборант надеялся избежать правосудия и "затеряться" среди местных жителей. Впрочем, сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение и задержали.

У злоумышленника изъяты оригиналы документов с доказательствами его преступных предписаний в пользу страны-агрессора.

На основании полученных материалов фигуранту сообщили о подозрении ч. 5 ст.111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Во время оглашения подозрения он полностью признал свою вину. Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пятнадцати лет.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и полиция разоблачили в ходе стабилизационных мероприятий в Херсоне еще четырех предателей и коллаборантов, среди которых бывший заместитель начальника исправительной колонии.