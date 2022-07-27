Присваивали благотворительные взносы в помощь больным детям: полиция задержала группу псевдоволонтеров

Полиция Киева разоблачила трех организаторов-псевдоволонтеров, которые обманывали граждан под предлогом сбора денег на лечение больных детей. Фигурантам дела грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет.

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Об этом сообщает Национальная полиция.

Отмечается, что фигурантами оказались жители столицы – это двое мужчин, 1985 и 1988 годов рождения, и женщина, 1991 года рождения. Они арендовали помещение, оборудовали его необходимой техникой и организовали там колл-центры, откуда совершались звонки украинцам.

Как сообщили правоохранители, участники преступной группы зарегистрировали благотворительные организации и создали Интернет-сайты с информацией о сборе денег на лечение детей. Далее сообщники провели набор операторов, которые звонили по телефону гражданам и призывали сделать благотворительные взносы.

"Для перечисления денег они указывали реквизиты фейковых благотворительных организаций. Все собранные пожертвования мошенники тратили на собственные нужды. Мы ликвидировали три колл-центра и пять арендованных помещений, откуда злоумышленники совершали свои мошеннические действия", - говорится в сообщении.

Во время обыска полицейские изъяли более 600 тысяч гривен, 2400 евро, 900 долларов США, 124 мобильных телефона, 15 ноутбуков, банковские карты, на которые осуществлялся перевод благотворительных средств, флеш-накопители, сим-карты и большое количество черновых записей и бухгалтерской документации.

В частности, сведения по этому факту внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 190 УК Украины – мошенничество, совершенное в крупных размерах. Следователи готовят фигурантам сообщения о подозрении и ходатайстве в суд об избрании мер. Им грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

"На данный момент преступная деятельность колл-центров прекращена и продолжаются процессуальные действия по документированию и собранию доказательной базы в отношении других причастных к уголовному правонарушению лиц. Продолжается досудебное расследование", - рассказал глава полиции Киева Иван Выговский.

Напомним, сотрудники полиции в четверг, 21 июля, в Закарпатье задержали коллаборанта с большим количеством денег и месседжами в телефоне, свидетельствующими о сотрудничестве с Российской Федерацией.