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Присваивали благотворительные взносы в помощь больным детям: полиция задержала группу псевдоволонтеров
Полиция Киева разоблачила трех организаторов-псевдоволонтеров, которые обманывали граждан под предлогом сбора денег на лечение больных детей. Фигурантам дела грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет.
Об этом сообщает Национальная полиция.
Отмечается, что фигурантами оказались жители столицы – это двое мужчин, 1985 и 1988 годов рождения, и женщина, 1991 года рождения. Они арендовали помещение, оборудовали его необходимой техникой и организовали там колл-центры, откуда совершались звонки украинцам.
Как сообщили правоохранители, участники преступной группы зарегистрировали благотворительные организации и создали Интернет-сайты с информацией о сборе денег на лечение детей. Далее сообщники провели набор операторов, которые звонили по телефону гражданам и призывали сделать благотворительные взносы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Для перечисления денег они указывали реквизиты фейковых благотворительных организаций. Все собранные пожертвования мошенники тратили на собственные нужды. Мы ликвидировали три колл-центра и пять арендованных помещений, откуда злоумышленники совершали свои мошеннические действия", - говорится в сообщении.
Во время обыска полицейские изъяли более 600 тысяч гривен, 2400 евро, 900 долларов США, 124 мобильных телефона, 15 ноутбуков, банковские карты, на которые осуществлялся перевод благотворительных средств, флеш-накопители, сим-карты и большое количество черновых записей и бухгалтерской документации.
В частности, сведения по этому факту внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 190 УК Украины – мошенничество, совершенное в крупных размерах. Следователи готовят фигурантам сообщения о подозрении и ходатайстве в суд об избрании мер. Им грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
"На данный момент преступная деятельность колл-центров прекращена и продолжаются процессуальные действия по документированию и собранию доказательной базы в отношении других причастных к уголовному правонарушению лиц. Продолжается досудебное расследование", - рассказал глава полиции Киева Иван Выговский.
Напомним, сотрудники полиции в четверг, 21 июля, в Закарпатье задержали коллаборанта с большим количеством денег и месседжами в телефоне, свидетельствующими о сотрудничестве с Российской Федерацией.