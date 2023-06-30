"Привез" в Украину военную технику РФ из Сирии: капитану российского судна сообщили о подозрении

Служба безопасности задокументировала преступные действия капитана российского грузового судна "Sparta IV" Алексея Терещенко, причастного к ведению агрессивной войны против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что мужчина помогал перебрасывать боевую технику российских войск из Сирии на временно оккупированные территории Украины.

Для скрытой транспортировки "груза" враг использовал гражданские суда, принадлежащие торговому флоту РФ.

"Установлено, что с 25 февраля по 7 марта 2023 года сухогруз под руководством Терещенко нелегально переправил в Новороссийск партию боевой техники с военной базы РФ в сирийском порту Тартус", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что речь идет о:

2 российских ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1";

11 автомобилей "Урал-4320" с прицепами;

200 неуправляемых реактивных снарядов для систем залпового огня.

Затем вражеская техника была доставлена во временно захваченный Крым для использования оккупационных группировок России на южном фронте.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Терещенко о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны)", - подчеркнули в СБУ.

Отмечается, что поскольку фигурант находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее Служба безопасности собрала доказательную базу на руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта РФ (Росморречфлот) Захарию Джиоеву. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.