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Преступность
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Прокуратура Крыма подозревает еще трех капитанов суден РФ в перевозке награбленного зерна

Зерно, пшеница
Зерно. Фото: Emagneto / Pixabay

В Украине объявили подозрение еще трем капитанам российских суден, которых обвиняют в заходе в порт временно оккупированного Севастополя и перевозке награбленного украинского зерна в 2022 году. Об этом сообщила Прокуратура АРК и города Севастополь в Telegram.

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По данным следствия, речь идет о капитанах суден "Сормовский-48", "Вера" и "Федор". Они периодически выключали автоматическую идентификационную систему и вносили в нее фиктивные сведения о курсе суден, которые направлялись якобы в порты России, а не во временно оккупированный Крым.

Действия капитанов квалифицировали по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию полуострова и выезда из нее). Им грозит до пяти лет лишения свободы.

В рамках этого кейса Прокуратура Крыма уже сообщила о подозрениях главе оккупационного "министерства сельского хозяйства Крыма", директору компании-владельца кораблей РФ и шести капитанам российских суден.

Напомним, что после начала полномасштабной войны Россия начала массово воровать украинское зерно с новооккупированных территорий. Delo.ua писало, что за счет украинского урожая страна-агрессор цинично возмещает свой дефицит продуктов.

Для вывоза награбленного зерна захватчики использовали порты Крыма. В декабре 2022 года Reuters сообщало, что Сирия резко увеличила импорт пшеницы с оккупированного полуострова.