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Псевдомер Энергодара приказал вывезти украинское зерно почти на 2 млрд грн
Депутат Энергодарского городского совета Запорожской области уведомлен о подозрении в коллаборационной деятельности, пособничестве государству-агрессору, а также нарушении законов и обычаев войны.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Так, по данным следствия, после оккупации РФ части территории Запорожской области подозреваемый занял псевдодолжность мэра г. Энергодар. В мае 2022 года он принял решение о конфискации имущества объектов аграрного бизнеса и 140 тыс тонн запасов зерна на сумму более 1,89 млрд грн.
"Из-за таких действий псевдомера разграблены имущественные комплексы зерновых складов, а украинская продукция вывезена на временно оккупированную территорию Крыма и порты в Краснодарском крае РФ", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В уголовном производстве по присвоению имущества предприятий агропромышленного комплекса и вывозу зерна из элеваторов на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и других областей сообщено о подозрении двум военнослужащим РФ и шести коллаборантам.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что Россия украла у одного из агропредприятий в Луганской области весь собранный урожай зерна.