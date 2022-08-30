Псевдомер Энергодара приказал вывезти украинское зерно почти на 2 млрд грн

Депутат Энергодарского городского совета Запорожской области уведомлен о подозрении в коллаборационной деятельности, пособничестве государству-агрессору, а также нарушении законов и обычаев войны.

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Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Так, по данным следствия, после оккупации РФ части территории Запорожской области подозреваемый занял псевдодолжность мэра г. Энергодар. В мае 2022 года он принял решение о конфискации имущества объектов аграрного бизнеса и 140 тыс тонн запасов зерна на сумму более 1,89 млрд грн.

"Из-за таких действий псевдомера разграблены имущественные комплексы зерновых складов, а украинская продукция вывезена на временно оккупированную территорию Крыма и порты в Краснодарском крае РФ", - говорится в сообщении.

В уголовном производстве по присвоению имущества предприятий агропромышленного комплекса и вывозу зерна из элеваторов на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и других областей сообщено о подозрении двум военнослужащим РФ и шести коллаборантам.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что Россия украла у одного из агропредприятий в Луганской области весь собранный урожай зерна.