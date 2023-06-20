Публично оправдывали агрессию РФ. СБУ сообщила о подозрении еще трем чиновникам-рашистам

Служба безопасности сообщила о подозрении трем россиянам, которые возглавили оккупационные органы во временно захваченных районах Украины, а также публично оправдывали российскую вооруженную агрессию.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, в Донецкой области сообщили о подозрении так называемому "гендиректору концерна Донбассгаз" Андрею Иченко.

По данным следствия, россиянина назначили на "должность" в 2018 году по личной протекции террориста Пушилина. С этого времени Иченко выполнял задачи Москвы по обеспечению поставок российского газа вожакам террористической организации "ДНР". Помимо этого, злоумышленник выполнял "разнарядки" страны-агрессора по пополнению рядов оккупационных группировок России за счет работников "Донбасгаза".

В Запорожской области идентифицирован российский пропагандист, возглавивший созданную захватчиками "Розовскую поселковую администрацию". Им оказался россиянин Андрей Маркин. Фигурант стал известен как автор книг о тактике ведения боя в городских условиях и организатор ряда реконструкций времен Второй мировой войны.

В начале полномасштабного вторжения он публично поддержал вооруженную агрессию РФ против Украины. На "должность" его назначил гауляйтер Балицкий, являющийся сторонником "творчества" Маркина. В рядах оккупационного органа он организовывал проведение псевдореферендума во временно захваченном поселке.

На основании собранных доказательств обоим фигурантам следователи Службы безопасности сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Кроме того, задокументирована подрывная деятельность гражданина РФ Сергея Савчука – пропагандиста российских информресурсов "РИА Новости" и "Звезда".

На собственных многотысячных каналах Телеграмм и Ютуб он распространял фейки о ситуации на фронте, героизировал рашистов и выступал за продолжение мобилизации в России.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ст. 436 Уголовного кодекса Украины (пропаганда войны).

Сейчас фигуранты скрываются от правосудия на территории страны-агрессора и во временно захваченных регионах Украины. Продолжаются процессуальные действия по привлечению их к ответственности.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины объявила о подозрении еще восьми коллаборантам. Среди них так называемый "министр транспорта" Крыма и гауляйтер Северодонецка, предатели Луганщины и Харьковской области. СБУ проводит все возможные мероприятия по привлечению злоумышленников к ответственности.