Разбойникам, битами забившим до смерти АТОшника в киевском Гидропарке в 2015 году, дали по 15 лет

Суд вынес приговоры обвиняемым в разбойном нападении на четырех участников АТО в столичном Гидропарке 23 ноября 2015 года, в результате которого один из них скончался. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Так, гражданин России и гражданин Армении приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а гражданин Украины – к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Они признаны виновными в разбое, незаконном обращении с оружием, умышленном тяжелом и умышленном легком телесных повреждениях (часть 2 статьи 187, часть 4 статьи 187, часть 1 статьи 263, часть 2 статьи 121, часть 2 статьи 125 Уголовного кодекса).

Также судом частично удовлетворены гражданские иски потерпевших и в их пользу с обвиняемых взыскан моральный и имущественный ущерб на сумму более 30 миллионов гривен.

Обвинение поддерживала в суде Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере ОГП. В суде прокуроры доказали, что осужденные по предварительному сговору между собой и с другими лицами недалеко от станции метрополитена "Гидропарк" совершили разбойное нападение на четырех участников АТО.

Они нанесли им телесные повреждения разной степени тяжести, от которых один из потерпевших впоследствии скончался, а в дальнейшем завладели их имуществом.

Кроме того, двое из осужденных накануне в том же парке отдыха "Гидропарк" совершили еще одно разбойное нападение на двух потерпевших, завладев их имуществом. Также в суде доказано, что осужденные носили и хранили боеприпасы и взрывчатые вещества без предусмотренного законом разрешения.

Напомним, что подозреваемые в нападении на четырех АТОшников были задержаны через полтора месяца, 10 января 2016 года. При этом те сопротивлялись при задержании, угрожая применить оружие. Сообщалось, что потерпевшие оказались сотрудниками Службы безопасности Украины, а само нападение было совершено с применением бейсбольных бит.

Источник фото: ua.depositphotos.com