Разоблачили главу благотворительного фонда. Подозревают в незаконном вывозе за границу военнообязанных

Правоохранители в Киевской области разоблачили руководителя благотворительного фонда, якобы за $7,5 тыс. переправлявшего военнообязанных за границу, сообщили в Офисе генпрокурора.

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"При процессуальном руководстве прокуроров Броварской окружной прокуратуры сообщено о подозрении руководителю благотворительного фонда по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)", – говорят в ОГП.

Для переправки людей создал благотворительный фонд и арендовал помещение. Там подозреваемый встречался с желающими воспользоваться его услугами, которые оценивал в $6-7,5 тыс. За такую сумму он обещал организовать выезд по поддельным справкам волонтера с внесением соответствующих сведений в систему "Шлях".

"В ходе обысков по местам проживания и деятельности руководителя фонда изъяты денежные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника с данными о гражданах, которые к нему обращались, а также документация с их анкетными данными", – говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что недавно Служба безопасности Украины заблокировала еще шесть каналов незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. Как сообщали в ведомстве, в ходе следственно-оперативных действий в разных регионах страны были задержаны семь организаторов нелегального перемещения граждан.