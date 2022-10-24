Российские корабли стоимостью полмиллиарда гривен передали украинскому предприятию

Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) завершило процедуру передачи в управление 9 российских морских судов, арестованных в рамках уголовного производства, осуществляемого Государственным бюро расследований.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Отмечается, что водный транспорт передан для хозяйственной деятельности украинскому предприятию, которое будет платить часть доходов от коммерческого использования судов государственному бюджету Украины.

Стоимость российского имущества составляет более 530 млн. грн.

"Арестованные корабли, являющиеся собственностью предприятий РФ, осуществляли деятельность по перевозке хозяйственных грузов и прибыли на территорию Украины в конце 2021 – начале 2022 годов. Владельцы судов перечисляли значительные суммы налогов в бюджет Российской Федерации, тем самым способствуя финансированию вооруженной агрессии", - сообщила в АРМА.

После широкомасштабного вторжения РФ в Украину указанное имущество было арестовано и передано в управление АРМА.

Публичный конкурс для поиска управляющего для торговых кораблей был объявлен в мае, а в июне избран победитель среди участников украинского рынка.

"После проведения оценки активов между АРМА и компанией-победителем конкурса заключен договор управления сроком на один год. В ходе финального этапа Нацагентство фактически передало транспортные средства управляющему с участием прокуроров Офиса Генерального прокурора", - отметили в АРМА.

Напомним, АРМА передала два предприятия россиянина на Донбассе, которые поставляли продовольствие и кирпич в РФ и Белоруссию.