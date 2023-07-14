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Преступность
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Российский диверсант проведет 10 лет за решеткой: хотел подорвать транспортную инфраструктуру Ровенской области

Российский диверсант проведет 10 лет за решеткой
Злоумышленником является бывший боевик, который еще до начала полномасштабного вторжения РФ воевал против сил АТО на востоке Украины

Благодаря доказательной базе Службы безопасности, срок заключения получил диверсант главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ).

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник занимался подготовкой подрыва двух ключевых объектов транспортной инфраструктуры в Ровенской области. Таким образом, агрессор надеялся сорвать поставки иностранного вооружения и боеприпасов для Сил обороны на восточном и южном фронтах.

"Для выполнения вражеской задачи преступник провел разведку территории вокруг инфраструктурных объектов и готовился к установке взрывчаток в наиболее "уязвимых" местах обоих транспортных путей", - отмечают в СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленника в результате многоэтапной спецоперации в конце февраля этого года.

Фото 2 — Российский диверсант проведет 10 лет за решеткой: хотел подорвать транспортную инфраструктуру Ровенской области

"Как установили следователи, злоумышленником является бывший боевик, который еще до начала полномасштабного вторжения РФ воевал против сил АТО на востоке Украины. Тогда он находился в составе террористических группировок "Оплот" и "Хан", а также входил в состав агентурного аппарата российской военной разведки. ", – сообщают в СБУ.

После 24 февраля 2022 года вражеский приспешник активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на Запорожском и Херсонском направлениях.

"Впоследствии он получил задачи от российского ГРУ – скрыто прибыть в Ровенскую область для совершения диверсий на объектах транспортной инфраструктуры. Кроме того, он собирал разведданные о местах дислокации военных объектов на территории региона", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что на основании собранных улик суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений против государственной безопасности Украины.

По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 10 лет тюремного заключения.

Ранее СБУ привлекла к ответственности   еще двух боевиков,   которые помогли РФ захватить Дебальцево и Попасную.

Автор:
Светлана Манько