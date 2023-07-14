Российский диверсант проведет 10 лет за решеткой: хотел подорвать транспортную инфраструктуру Ровенской области

Благодаря доказательной базе Службы безопасности, срок заключения получил диверсант главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ).

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник занимался подготовкой подрыва двух ключевых объектов транспортной инфраструктуры в Ровенской области. Таким образом, агрессор надеялся сорвать поставки иностранного вооружения и боеприпасов для Сил обороны на восточном и южном фронтах.

"Для выполнения вражеской задачи преступник провел разведку территории вокруг инфраструктурных объектов и готовился к установке взрывчаток в наиболее "уязвимых" местах обоих транспортных путей", - отмечают в СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленника в результате многоэтапной спецоперации в конце февраля этого года.

"Как установили следователи, злоумышленником является бывший боевик, который еще до начала полномасштабного вторжения РФ воевал против сил АТО на востоке Украины. Тогда он находился в составе террористических группировок "Оплот" и "Хан", а также входил в состав агентурного аппарата российской военной разведки. ", – сообщают в СБУ.

После 24 февраля 2022 года вражеский приспешник активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на Запорожском и Херсонском направлениях.

"Впоследствии он получил задачи от российского ГРУ – скрыто прибыть в Ровенскую область для совершения диверсий на объектах транспортной инфраструктуры. Кроме того, он собирал разведданные о местах дислокации военных объектов на территории региона", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что на основании собранных улик суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений против государственной безопасности Украины.

По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 10 лет тюремного заключения.

Ранее СБУ привлекла к ответственности еще двух боевиков, которые помогли РФ захватить Дебальцево и Попасную.