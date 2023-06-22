Российскому миллиардеру сообщили о подозрении: вывозил из Украины в РФ стратегическое сырье для "Росатома"

Служба безопасности задокументировала преступную деятельность российского миллиардера Сергея Кабаргина, причастного к финансированию вооруженной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения Кабаргин реализовал "схему", позволившую ему перечислить в российский бюджет миллиарды рублей.

Для этого россиянин использовал подконтрольное в Украине АО "Кировоградское рудоуправление", где добывают редкие породы глины, в том числе огнеупорной классификации.

Это сырье является необходимой составляющей для строительства и ремонта технологических помещений потенциально опасных объектах промышленности и энергетической отрасли.

"По указанию Кабаргина горные породы с украинского предприятия поставляли якобы в третьи компании, хотя на самом деле они попадали в бизнес-структуры "Росатома" и "Лукойла". Фигурант осуществлял поставки через собственную компанию в России - "Боровичский комбинат огнеупоров"", - отмечают в СБУ.

Кроме того, значительное количество стройматериалов, изготовленных на этом предприятии из украинского сырья, Кабаргин отправлял российским войскам на фронт для строительства укрепрайонов.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили российскому миллиардеру о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) )", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что поскольку фигурант находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, что в сентябре 2022 года по материалам СБУ наложен арест на корпоративные права и имущество российских акционеров в структуре собственности АО "Кировоградское рудоуправление" на 500 млн грн.

Ранее Служба безопасности собрала доказательную базу на подсанкционного российского олигарха Михаила Шелкова, причастного к схемам скрытого снабжения украинского титанового сырья в страну-агрессор.