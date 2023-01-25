Руководителям оккупационного "МВД РФ" в Херсонской области сообщили о подозрении

Служба безопасности совместно с ДБР установила личности еще пяти коллаборантов, вступивших в созданный агрессором "главное управление МВД Херсонской области". Это псевдообразование выполняет задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению сопротивления на временно захваченной части региона.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в рядах оккупационного органа злоумышленники были назначены главами так называемого "Голопристанского отдела полиции".

Там участвовали в проведении массовых репрессий против местных жителей.

Зафиксированы факты незаконного преследования и угона людей, а также разграбление их личного имущества под видом "профилактических зачисток".

В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ собрали все учредительные данные на каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность и установили места их пребывания.

По материалам Службы безопасности сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (добровольное занятие должностей в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины:

Бузукину С.А. – начальнику "Голопристанского отдела полиции";

Целорунгову В.Л. – заместителю начальника "Голопристанского отдела полиции";

Воронову М.Ю. – начальнику отдела уголовного розыска;

Норченко А.В. – начальнику отдела дорожно-патрульной службы;

Колесниченко М.И. – сотруднику отдела уголовного розыска.

Они все местные жители, которые в начале полномасштабного вторжения поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь в войне против Украины.

"Сейчас продолжаются комплексные меры по привлечению каждого коллаборанта к ответственности за преступления против Украины. Служба безопасности отмечает неотвратимость наказания за сотрудничество с оккупантами", - отмечают в СБУ.

Ранее СБУ собрала обоснованные доказательства вины еще пятерых вражеских приспешников, которые в начале полномасштабного вторжения добровольно вступили в созданное агрессором "главное управление МВД Херсонской области". Им грозит до 15 лет тюрьмы.