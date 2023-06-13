Руководителю Росморречфлота сообщили о подозрении: обеспечил переброску паромом российских войск в Украину

Служба безопасности системно разоблачает преступления российских чиновников, причастных к ведению агрессивной войны против Украины. В результате следственных действий собрана доказательная база на руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта РФ (Росморречфлот) Захария Джиоева.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения чиновник способствовал Минобороны страны-агрессора в переброске войск на территорию Украины.

Именно по его приказу в августе 2022 года паромы российской компании ООО "Оборонлогистика" привлекались к организации морского "трафика" из Краснодарского края во временно оккупированный Мариуполь.

Впоследствии после взрыва на "Крымском мосту" Джиоев отдал распоряжение на установление паромной переправы с территории РФ на украинский полуостров Крым.

Таким образом, захватчики переправляли на южный фронт личный состав, военную технику и боеприпасы российских оккупационных группировок.

Кроме того, рашисты использовали паромные "маршруты" для вывоза награбленного украинского зерна в страну-агрессор.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Джиоеву о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны)", - сообщила СБУ.

Там добавляют, что поскольку фигурант находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее Служба безопасности Украины объявила о подозрении еще восьми коллаборантам. Среди них так называемый "министр транспорта" Крыма и гауляйтер Северодонецка, предатели Луганщины и Харьковской области.