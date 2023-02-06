Руководителю "Российской железной дороги" сообщили о подозрении: способствовал полномасштабному вторжению РФ в Украину

Служба безопасности продолжает разоблачать преступления российских чиновников, причастных к решению и ведению войны против Украины. В результате следственно-оперативных действий собрана доказательная база на руководителя ОАО "Российские железные дороги", который способствовал и продолжает способствовать полномасштабному вторжению РФ в Украину.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как свидетельствуют материалы следствия, чиновник организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и личного состава в направлении государственной границы Украины и на временно оккупированные территории нашего государства.

Для этого привлек 185 российских компаний, которые предоставляли собственные вагоны, цистерны и платформы для обеспечения логистических потребностей оккупационных войск.

По указанным компаниям, по инициативе СБУ, наложены экономические санкции СНБО Украины.

"Генеральному директору ОАО "Российские железные дороги" по материалам СБУ объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны)", - отметили в СБУ.

Там добавили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ собрала дополнительные материалы и начала новое уголовное производство в отношении участвовавшего в боевых действиях против Сил обороны Украины на восточном фронте депутата Государственной думы РФ Алексея Журавлева .

Также 55 депутатов Госдумы РФ, голосовавших за признание независимости псевдореспублик "ЛНР/ДНР", будут судить за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.