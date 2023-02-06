- Категория
- Преступность
- Дата публикации
-
Руководителю "Российской железной дороги" сообщили о подозрении: способствовал полномасштабному вторжению РФ в Украину
Служба безопасности продолжает разоблачать преступления российских чиновников, причастных к решению и ведению войны против Украины. В результате следственно-оперативных действий собрана доказательная база на руководителя ОАО "Российские железные дороги", который способствовал и продолжает способствовать полномасштабному вторжению РФ в Украину.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Как свидетельствуют материалы следствия, чиновник организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и личного состава в направлении государственной границы Украины и на временно оккупированные территории нашего государства.
Для этого привлек 185 российских компаний, которые предоставляли собственные вагоны, цистерны и платформы для обеспечения логистических потребностей оккупационных войск.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По указанным компаниям, по инициативе СБУ, наложены экономические санкции СНБО Украины.
"Генеральному директору ОАО "Российские железные дороги" по материалам СБУ объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны)", - отметили в СБУ.
Там добавили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, СБУ собрала дополнительные материалы и начала новое уголовное производство в отношении участвовавшего в боевых действиях против Сил обороны Украины на восточном фронте депутата Государственной думы РФ Алексея Журавлева .
Также 55 депутатов Госдумы РФ, голосовавших за признание независимости псевдореспублик "ЛНР/ДНР", будут судить за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.