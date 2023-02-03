Руководство Центральной военно-врачебной комиссии разоблачили на получении взяток от военнообязанных (ФОТО)

Правоохранители разоблачили на системной коррупции заместителя начальника Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Украины. За взятки он предлагал мужчинам уклониться от прохождения срочной военной службы в условиях военного положения.

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Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Отмечается, что сотрудники задокументировали факт вымогательства 5 тысяч долларов из призывника.

За эту сумму чиновник обещал содействие в выдаче мужчине заключения комиссии о непригодности к военной службе по состоянию здоровья с последующим снятием с учета в военкомате.

Правоохранители задокументировали факт передачи первой части неправомерной выгоды в 2,5 тыс. дол. Чиновника разоблачили на рабочем месте при получении второй части взятки.

Во время обысков по месту работы и в домовладении фигуранта в одном из частных секторов столицы правоохранители обнаружили большие суммы наличных денег в разной валюте. Сумма изъятых средств эквивалентна более 5 млн. грн.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Злоумышленнику грозит наказание до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, Государственное бюро расследований 2 февраля задержало преступную группу, присвоившую средства, выделенные на питание военнослужащих Вооруженных сил Украины.