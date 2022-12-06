СБУ идентифицировала оккупанта, расстрелявшего гражданского в Киевской области

Служба безопасности продолжает разоблачать военные преступления страны-агрессора. В результате следственных действий установлена личность российского захватчика, совершившего умышленное убийство гражданского во время оккупации Киевщины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что военным преступником оказался временно исполняющий обязанности начальника разведки 64-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ.

Состоя в составе сухопутных подразделений агрессора, он принимал непосредственное участие в захвате населенных пунктов Бучанского района.

Установлено, что во время оккупации поселка Гавронщина, российский капитан остановил посреди улицы безоружного местного жителя и ударил его в лицо прикладом автомата.

Затем злоумышленник произвел выстрелы в туловище потерпевшего.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, человек погиб от многочисленных огнестрельных ранений тела и потери крови.

"На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются комплексные меры по установлению его мест нахождения и привлечению к ответственности за преступления против Украины", - отметили в СБУ.