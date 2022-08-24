Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Проект "Штаб-квартира"
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Преступность
Дата публикации

СБУ ликвидировала два канала незаконного обращения оружия

СБУ ликвидировала два канала незаконного обращения оружия

Служба безопасности Украины нейтрализовала два канала незаконного обращения оружия в столичном и центральном регионах. Среди изъятого – арсенал боевых гранат с подрывниками и автоматы Калашникова с ящиками патронов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в ходе контрдиверсионной "зачистки" столичного региона сотрудники Службы безопасности ликвидировали два мощных канала нелегальной переправки боевых средств поражения на территорию Киева.

В частности, задержаны злоумышленники, которые специализировались на незаконном сбыте огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов.

Так, в Киеве нейтрализованы злоумышленники, которые являются жителями Черкасщины. По данным следствия они пытались продать в столице партию средств поражения. Своих клиентов подыскивали через личные связи в криминальных кругах.

Во время обысков у злоумышленников изъято:

  • 12 боевых гранат,
  • 6 пистолетов разных марок,
  • винтовку,
  • более 270 патронов разного калибра,
  • комплектующие к стрелковому оружию,
  • свыше 1,2 млн. грн., полученных преступным путем.
Фото 2 — СБУ ликвидировала два канала незаконного обращения оружия

Другой злоумышленник задержан на попытке скрытой переправки вооружений из одного из прифронтовых районов востока Украины.

Задержанный – житель Винницкой области, пытавшийся незаконно вывезти военную продукцию на собственном автомобиле для нелегальной продажи криминалитету.

Во время осмотра его транспортного средства правоохранители обнаружили:

  • 14 боевых гранат Ф-1 и РГД с энтузиазмом к ним,
  • 25 взрывчаток
  • 2 автомата Калашникова АК-74,
  • 24 выстрела к подствольному гранатомету,
  • 14 сигнальных ракет,
  • более 3 тыс. патронов разного калибра.

Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрениях и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор:
Светлана Манько