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СБУ ликвидировала два канала незаконного обращения оружия
Служба безопасности Украины нейтрализовала два канала незаконного обращения оружия в столичном и центральном регионах. Среди изъятого – арсенал боевых гранат с подрывниками и автоматы Калашникова с ящиками патронов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что в ходе контрдиверсионной "зачистки" столичного региона сотрудники Службы безопасности ликвидировали два мощных канала нелегальной переправки боевых средств поражения на территорию Киева.
В частности, задержаны злоумышленники, которые специализировались на незаконном сбыте огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Так, в Киеве нейтрализованы злоумышленники, которые являются жителями Черкасщины. По данным следствия они пытались продать в столице партию средств поражения. Своих клиентов подыскивали через личные связи в криминальных кругах.
Во время обысков у злоумышленников изъято:
- 12 боевых гранат,
- 6 пистолетов разных марок,
- винтовку,
- более 270 патронов разного калибра,
- комплектующие к стрелковому оружию,
- свыше 1,2 млн. грн., полученных преступным путем.
Другой злоумышленник задержан на попытке скрытой переправки вооружений из одного из прифронтовых районов востока Украины.
Задержанный – житель Винницкой области, пытавшийся незаконно вывезти военную продукцию на собственном автомобиле для нелегальной продажи криминалитету.
Во время осмотра его транспортного средства правоохранители обнаружили:
- 14 боевых гранат Ф-1 и РГД с энтузиазмом к ним,
- 25 взрывчаток
- 2 автомата Калашникова АК-74,
- 24 выстрела к подствольному гранатомету,
- 14 сигнальных ракет,
- более 3 тыс. патронов разного калибра.
Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрениях и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.