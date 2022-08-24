СБУ ликвидировала два канала незаконного обращения оружия

Служба безопасности Украины нейтрализовала два канала незаконного обращения оружия в столичном и центральном регионах. Среди изъятого – арсенал боевых гранат с подрывниками и автоматы Калашникова с ящиками патронов.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в ходе контрдиверсионной "зачистки" столичного региона сотрудники Службы безопасности ликвидировали два мощных канала нелегальной переправки боевых средств поражения на территорию Киева.

В частности, задержаны злоумышленники, которые специализировались на незаконном сбыте огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов.

Так, в Киеве нейтрализованы злоумышленники, которые являются жителями Черкасщины. По данным следствия они пытались продать в столице партию средств поражения. Своих клиентов подыскивали через личные связи в криминальных кругах.

Во время обысков у злоумышленников изъято:

12 боевых гранат,

6 пистолетов разных марок,

винтовку,

более 270 патронов разного калибра,

комплектующие к стрелковому оружию,

свыше 1,2 млн. грн., полученных преступным путем.

Другой злоумышленник задержан на попытке скрытой переправки вооружений из одного из прифронтовых районов востока Украины.

Задержанный – житель Винницкой области, пытавшийся незаконно вывезти военную продукцию на собственном автомобиле для нелегальной продажи криминалитету.

Во время осмотра его транспортного средства правоохранители обнаружили:

14 боевых гранат Ф-1 и РГД с энтузиазмом к ним,

25 взрывчаток

2 автомата Калашникова АК-74,

24 выстрела к подствольному гранатомету,

14 сигнальных ракет,

более 3 тыс. патронов разного калибра.

Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрениях и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.