СБУ ликвидировала канал незаконной легализации сбежавших из РФ в Украину россиян

Служба безопасности ликвидировала организованную группировку, занимавшуюся противоправной легализацией иностранцев в Украине. Его клиентами были граждане России и стран с повышенной террористической угрозой с Ближнего Востока и Центральной Азии.

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Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Установлено, что незаконную деятельность организовал заместитель начальника Центрального межрегионального управления ГТС в Киеве и Киевской области. Чиновник наладил механизм оформления документов для нелегалов.

"Под его руководством участники схемы "гарантировали" иностранцам выдачу вида на временное или постоянное проживание в Украине, а также удостоверение беженцев. Кроме того, дельцы обещали нелегалам трудоустройство в Киеве и Львове в сервисах быстрой доставки", - говорится в сообщении.

В частности, стоимость услуг злоумышленников составляла от 10 до 15 тысяч долларов с человека в зависимости от страны происхождения, типа документа и сроков его оформления. Часть нелегалов пыталась в дальнейшем уехать в страны ЕС.

В Киеве задержан организатор схемы и его сообщник на получении очередной суммы неправомерной выгоды в размере 10 тысяч долларов. В результате обысков по местам работы и проживания задержанных правоохранители обнаружили около 13 млн в гривневом эквиваленте.

Злоумышленникам сообщено о подозрении за:

ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также идет расследование для привлечения к ответственности других участников группировки.

Напомним, Служба безопасности Украины обнаружила и задержала шпионов главного разведывательного управления вооруженных сил РФ, собиравших данные об обороне Киева и информацию об украинских военных.