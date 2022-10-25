СБУ обезвредила в Николаеве российских агентов

Служба безопасности нейтрализовала действующих на юге Украины законспирированных агентов спецслужб РФ. В ходе многоэтапной спецоперации в Николаеве задержаны два организатора вражеского "подполья".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники занимались скрытой подготовкой заказных сюжетов для кремлевских информресурсов. В своих материалах призывали к захвату южного региона и физической ликвидации руководства областной военной администрации.

Для маскировки подрывной деятельности предатели выдавали себя за "блоггеров", якобы информирующих граждан о внутренней обстановке в Николаевской области.

"В результате следственно-оперативных мероприятий сотрудники СБУ установили "связных" российской агентуры. Ими оказались несколько представителей информационного агентства Кремля "РИА Новости". Именно они определяли тематику пропагандистских материалов, а также сроки их подготовки и передачи в Москву", - сообщили правоохранители.

Еще одной задачей злоумышленников был сбор разведданных о местах временной дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах, за что предатели получали финансовое вознаграждение.

Также они "сливали" агрессорам сведения о последствиях регулярных ракетно-артиллерийских обстрелов областного центра.

Для сбора информации осуществляли визуальное наблюдение за объектами, а затем передавали информацию в РФ через анонимные телеграммы-каналы в виде медиафайлов с текстовым описанием.

По данным следствия, враждебными приспешниками являются двое местных жителей, которые после начала полномасштабного вторжения были завербованы российскими спецслужбами.

"Сейчас следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, в результате спецоперации в Николаеве контрразведка Службы безопасности нейтрализовала российского агента, одной из задач которого было организовать мощную агентурную группу спецслужб РФ.