СБУ объявила подозрения российскому генералу и адмиралу флота РФ за обстрелы гражданских объектов Украины

Следователи Службы безопасности собрали качественную доказательную базу на двух представителей высшего командования РФ, несущих ответственность за обстрелы гражданских объектов Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что одним из них является командующий дальней авиацией воздушно-космических сил из РФ генерал-полковник Сергей Кобылаш. А другим – бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Игорь Осипов.

Им обоим объявлено о подозрениях по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

"Это первые подозрения, которые Украина объявляет именно об обстрелах гражданских объектов в Украине. Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы", - отмечают в СБУ.

Так, в ходе расследования следователи СБУ установили, что с начала полномасштабного вторжения Сергей Кобылаш выполняет указания высшего военно-политического руководства России по уничтожению украинских городов.

Именно по его приказу российские захватчики совершают массированные ракетные удары по жилым домам, больницам и объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины.

Для проведения воздушных атак враг использует стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, а также дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, на вооружении которых крылатые ракеты типов Х-555, Х-101, Х-55 и Х-22.

Что касается Игоря Осипова, то по данным следствия, в период с 24 февраля по 10 августа этого года чиновник отдавал приказы на проведение систематических ракетных ударов с акватории Черного моря по украинским густонаселенным пунктам.

Вражеские атаки осуществляли высокоточными управляемыми крылатыми ракетами "3М14-Калибр" из российских боевых кораблей.

В СБУ добавили, что в настоящее время досудебное расследование продолжается. Мероприятия по разоблачению и документированию преступлений проводились сотрудниками Главного следственного управления и Департамента военной контрразведки Службы безопасности при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Ранее Служба безопасности установила личность одного из руководителей разведки воздушно-десантных войск РФ, занимавшегося координацией враждебных ДРГ на восточном фронте. В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.