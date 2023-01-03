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СБУ объявила подозрения российскому генералу и адмиралу флота РФ за обстрелы гражданских объектов Украины
Следователи Службы безопасности собрали качественную доказательную базу на двух представителей высшего командования РФ, несущих ответственность за обстрелы гражданских объектов Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что одним из них является командующий дальней авиацией воздушно-космических сил из РФ генерал-полковник Сергей Кобылаш. А другим – бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Игорь Осипов.
Им обоим объявлено о подозрениях по двум статьям Уголовного кодекса Украины:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);
- ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
"Это первые подозрения, которые Украина объявляет именно об обстрелах гражданских объектов в Украине. Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы", - отмечают в СБУ.
Так, в ходе расследования следователи СБУ установили, что с начала полномасштабного вторжения Сергей Кобылаш выполняет указания высшего военно-политического руководства России по уничтожению украинских городов.
Именно по его приказу российские захватчики совершают массированные ракетные удары по жилым домам, больницам и объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины.
Для проведения воздушных атак враг использует стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, а также дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, на вооружении которых крылатые ракеты типов Х-555, Х-101, Х-55 и Х-22.
Что касается Игоря Осипова, то по данным следствия, в период с 24 февраля по 10 августа этого года чиновник отдавал приказы на проведение систематических ракетных ударов с акватории Черного моря по украинским густонаселенным пунктам.
Вражеские атаки осуществляли высокоточными управляемыми крылатыми ракетами "3М14-Калибр" из российских боевых кораблей.
В СБУ добавили, что в настоящее время досудебное расследование продолжается. Мероприятия по разоблачению и документированию преступлений проводились сотрудниками Главного следственного управления и Департамента военной контрразведки Службы безопасности при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
Ранее Служба безопасности установила личность одного из руководителей разведки воздушно-десантных войск РФ, занимавшегося координацией враждебных ДРГ на восточном фронте. В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.