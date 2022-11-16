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СБУ открыла 17 уголовных производств по фактам обстрела Украины 15 ноября
Следователи Службы безопасности зарегистрировали 17 новых уголовных производств по фактам обстрела Украины 15 ноября.
Об этом сообщил и.о. главы СБУ Василий Малюк.
Отмечается, что дела возбуждены по ч. 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.
"Сейчас сотрудники Службы работают над тем, чтобы установить все обстоятельства и конкретных исполнителей ракетных ударов. Обломки ракет и другие вещественные доказательства, найденные на местах попадания, уже отправлены на экспертизы", - отметил глава СБУ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По одной из проверяемых в Службе безопасности версий к обстрелу, вероятно, причастны военнослужащие 184-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ, входящего в состав 22-й тяжелой авиационной бомбардировочной дивизии.
Как отметил Малюк, также изучается еще несколько версий, среди которых - участие в обстрелах 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка РФ.
Следователи СБУ работают, чтобы поименно установить исполнителей этих преступлений и конкретных лиц из военно-политического руководства РФ, отдавших эти приказы.
Материалы производства лягут в доказательную базу, которую собирает Украина для международных судов.
СБУ открыла производство по факту вражеских обстрелов 15 ноября в Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях.
"Работаем, чтобы привлечь к ответственности каждого рашиста", - подчеркнул Малюк.
Напомним, во вторник, 15 ноября, Россия нанесла удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны.
Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, 15 ноября произошел самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны.