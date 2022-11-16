СБУ открыла 17 уголовных производств по фактам обстрела Украины 15 ноября

Следователи Службы безопасности зарегистрировали 17 новых уголовных производств по фактам обстрела Украины 15 ноября.

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Об этом сообщил и.о. главы СБУ Василий Малюк.

Отмечается, что дела возбуждены по ч. 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

"Сейчас сотрудники Службы работают над тем, чтобы установить все обстоятельства и конкретных исполнителей ракетных ударов. Обломки ракет и другие вещественные доказательства, найденные на местах попадания, уже отправлены на экспертизы", - отметил глава СБУ.

По одной из проверяемых в Службе безопасности версий к обстрелу, вероятно, причастны военнослужащие 184-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ, входящего в состав 22-й тяжелой авиационной бомбардировочной дивизии.

Как отметил Малюк, также изучается еще несколько версий, среди которых - участие в обстрелах 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка РФ.

Следователи СБУ работают, чтобы поименно установить исполнителей этих преступлений и конкретных лиц из военно-политического руководства РФ, отдавших эти приказы.

Материалы производства лягут в доказательную базу, которую собирает Украина для международных судов.

СБУ открыла производство по факту вражеских обстрелов 15 ноября в Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях.

"Работаем, чтобы привлечь к ответственности каждого рашиста", - подчеркнул Малюк.

Напомним, во вторник, 15 ноября, Россия нанесла удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, 15 ноября произошел самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны.