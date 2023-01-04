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СБУ открыло производство против бывшей ведущей телеканала Медведчука NewsOne Панченко
Служба безопасности Украины открыла производство против пророссийской журналистки Дианы Панченко, длительное время работавшей телеведущей на телеканале NewsOne, подконтрольном куму российского президента Владимира Путина Виктору Медведчуку. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование в отношении одной из пророссийских журналисток, которая работала на телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука. Проведение открыто по ч.2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины, глорификация ее участников)", - говорится в сообщении.
Согласно материалам следствия, пророссийские сюжеты этой журналистки манипулируют зрительским сознанием в интересах России. Среди прочего, речь идет о созданном ею якобы документальном фильме о разрушенном россиянами Мариуполе, в котором, по мнению следователей, используются пропагандистские нарративы врага.
В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия, назначены соответствующие экспертизы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По их выводам будут приниматься дальнейшие меры.
Пресс-служба СБУ не указала ни канала, ни имени журналистки против которой открыто производство, однако на фото опубликованном пресс-службой Диана Панченко, длительное время работавшая ведущей на канале NewsOne.
Напомним, что 28 декабря 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ООО "Телепространство" (канал UkrLive) и ООО "Тайм Медиа" (канал "Первый независимый"), а также ООО "Медиахолдинг "Новости".
Видеохостинг YouTube, являющийся подразделением американской корпорации Google, в ночь на 4 февраля 2022 заблокировал аккаунты телеканалов "Первый независимый" и UkrLive, созданных на базе закрытых "112 Украина", NewsOne и ZIK.