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СБУ предотвратила нелегальный сбыт оружия и боевых гранат
Сотрудники СБУ нейтрализовали криминальную группировку, которая занималась незаконным сбытом боевых средств поражения: задержаны два организатора, сообщили в СБУ.
"Они пытались продать автомат АК-74 с боеприпасами за 40 тыс. грн. А среди изъятого у злоумышленников – снайперская винтовка с устройствами для бесшумной стрельбы, осколочные гранаты и автоматы Калашникова, в том числе производства РФ", – говорится в сообщении.
В состав банды входило несколько жителей Вознесенска, которые подыскивали клиентов из-за личных связей среди криминальных кругов. Во время обысков по местам жительства задержанных правоохранители обнаружили:
- 6 боевых гранат Ф-1 и РГД;
- 5 автоматов АК-74 и снайперская винтовка с устройствами для бесшумной стрельбы;
- 14 пистолетов и револьвер;
- дымовые шашки и электродетонатор;
- более 4 тыс. патронов к стрелковому оружию разного калибра.
Задержанным сообщили о подозрении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, недавно СБУ в Донецкой области задержала двух информаторов врага, корректировавших ракетные удары по территории региона. Злоумышленники разведывали и передавали оккупантам точные координаты мест дислокации личного состава и техники ВСУ, в том числе боевых позиций систем "HIMARS".