СБУ предотвратила нелегальный сбыт оружия и боевых гранат

Сотрудники СБУ нейтрализовали криминальную группировку, которая занималась незаконным сбытом боевых средств поражения: задержаны два организатора, сообщили в СБУ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Они пытались продать автомат АК-74 с боеприпасами за 40 тыс. грн. А среди изъятого у злоумышленников – снайперская винтовка с устройствами для бесшумной стрельбы, осколочные гранаты и автоматы Калашникова, в том числе производства РФ", – говорится в сообщении.

В состав банды входило несколько жителей Вознесенска, которые подыскивали клиентов из-за личных связей среди криминальных кругов. Во время обысков по местам жительства задержанных правоохранители обнаружили:

6 боевых гранат Ф-1 и РГД;

5 автоматов АК-74 и снайперская винтовка с устройствами для бесшумной стрельбы;

14 пистолетов и револьвер;

дымовые шашки и электродетонатор;

более 4 тыс. патронов к стрелковому оружию разного калибра.

Задержанным сообщили о подозрении.

Напомним, недавно СБУ в Донецкой области задержала двух информаторов врага, корректировавших ракетные удары по территории региона. Злоумышленники разведывали и передавали оккупантам точные координаты мест дислокации личного состава и техники ВСУ, в том числе боевых позиций систем "HIMARS".