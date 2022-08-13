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СБУ предотвратила "слив" врагу данных о расположении Сил обороны Киева
Сотрудники СБУ задержали 35-летнюю жительницу Киева, действовавшую в интересах страны-агрессора. Женщина, имея антиукраинскую позицию, собирала информацию о расположении украинских военных подразделений и стратегически важных объектах критической инфраструктуры Киева, сообщили в СБУ.
"Соответствующие фото- и видеоматериалы с координатами она распространяла через специально созданный закрытый Telegram -канал. Контрразведчики задержали информатора при попытке передать очередные данные о дислокации военнослужащих одной из воинских частей города", – говорят в СБУ.
Следователи СБУ сообщили ей о подозрении.
Напомним, как раз недавно Петропавловский районный суд Днепропетровской области приговорил к 12 годам лишения свободы гражданина Украины за информационную помощь оккупантам в захвате Лисичанска Луганской области.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Контрразведчики СБУ установили, что фигурант попал в поле зрения Федеральной службы безопасности России во время отбывания наказания в колонии на территории РФ. Кроме того, мужчина корректировал артиллерийский огонь противника по городу.