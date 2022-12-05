СБУ проводит обыски на объектах УПЦ (МП) в Полтавской области (ФОТО)

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Полтавской области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, речь идет о Мгарском Спасо - Преображенском мужском монастыре Полтавской и Миргородской епархии УПЦ и епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ.

Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.

"Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", - отмечают в СБУ.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению.

Все действия совершаются в пределах действующего законодательства.

"В очередной раз подчеркиваем: в своей деятельности СБУ действует исключительно в рамках Конституции Украины и действующего законодательства, а также с уважением относится к правам каждого гражданина на свободу выбора вероисповедания и мировоззрения", - подчеркивают в СБУ.

Напомним, 3 декабря сотрудники СБУ провели контрразведывательные (безопасные) мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях.

Ранее СБУ проверила монастырь УПЦ (МП) в Закарпатье, где монахини призывали к "пробуждению матушки-Руси".

Напомним, сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили большое количество антиукраинских материалов во время мер безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (Московского патриархата, РПЦ в Украине).