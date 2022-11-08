- Категория
- Преступность
- Дата публикации
-
СБУ разоблачила фермера-коллаборанта, кормившего оккупантов на Киевщине
Контрразведка Службы безопасности установила еще одного вражеского приспешника, который сотрудничал с врагом во время оккупации части Киевщины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что злоумышленником оказался фермер Полесского территориального общества Вышгородского района.
В начале полномасштабного вторжения он одним из первых поддержал захватчиков.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Чтобы наладить контакт с оккупантами, коллаборант снабжал их оптовыми партиями продовольственных товаров со своей животноводческой фермы. Для транспортировки продукции "конфисковал" у односельчанина грузовой автомобиль", - отмечают в СБУ.
По данным правоохранителей, в случае отказа отдать грузовик, угрожал потерпевшему "заявить" на него в местную оккупационную администрацию.
Кроме того, прикрываясь своими связями с агрессором, он принудительно забирал у односельчан аккумуляторы, водонасосные станции, генераторы, бензопилы и другое хозяйственное оборудование и передавал захватчикам.
"После бегства рашистов злоумышленник остался в одном из поселков и надеялся избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили и задокументировали его преступную деятельность", - сообщают в ведомстве.
В настоящее время фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Ранее СБУ задержала депутата Купянского районного совета, добровольно пошедшего на сотрудничество с оккупантами и организовавшего им оптовые поставки пищевой продукции с собственного предприятия.