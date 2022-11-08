СБУ разоблачила фермера-коллаборанта, кормившего оккупантов на Киевщине

Контрразведка Службы безопасности установила еще одного вражеского приспешника, который сотрудничал с врагом во время оккупации части Киевщины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленником оказался фермер Полесского территориального общества Вышгородского района.

В начале полномасштабного вторжения он одним из первых поддержал захватчиков.

"Чтобы наладить контакт с оккупантами, коллаборант снабжал их оптовыми партиями продовольственных товаров со своей животноводческой фермы. Для транспортировки продукции "конфисковал" у односельчанина грузовой автомобиль", - отмечают в СБУ.

По данным правоохранителей, в случае отказа отдать грузовик, угрожал потерпевшему "заявить" на него в местную оккупационную администрацию.

Кроме того, прикрываясь своими связями с агрессором, он принудительно забирал у односельчан аккумуляторы, водонасосные станции, генераторы, бензопилы и другое хозяйственное оборудование и передавал захватчикам.

"После бегства рашистов злоумышленник остался в одном из поселков и надеялся избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили и задокументировали его преступную деятельность", - сообщают в ведомстве.

В настоящее время фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Ранее СБУ задержала депутата Купянского районного совета, добровольно пошедшего на сотрудничество с оккупантами и организовавшего им оптовые поставки пищевой продукции с собственного предприятия.