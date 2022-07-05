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СБУ разоблачила помощника нардепа от "Слуги народа" в работе на ФСБ России
Служба безопасности Украины задержала в Киеве помощника-консультанта народного депутата Украины из фракции "Слуга народа", подозревая его в работе на ФСБ Российской Федерации.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По информации правоохранителей, должностное лицо находилось на агентурной связи у заместителя начальника 9 управления Департамента оперативной информации 5 службы ФСБ Дмитрия Зубарева, передавая разведданные о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с РФ и проведении АТО/ООС на востоке Украины.
За сотрудничество с РФ он ежемесячно получал от российских спецслужб от 1,5 до 4 тыс. долл. "Вознаграждение" возрастало в зависимости от уровня сложности задач и сроков их выполнения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Установлено, что должностное лицо было завербовано кадровым сотрудником 9 управления 5 службы ФСБ Юрием Водолазким во время поездки в Москву. Впоследствии тот передал агента на "связь" своему руководителю", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, мужчина был помощником нардепа Юрия Здебского из фракции "Слуги народа".
В частности, для сбора разведданных должностное лицо использовало широкий круг личных знакомств и статус помощника действующего нардепа. А передавал информацию по зашифрованному каналу электронной связи. Также встречался со своими "кураторами" на территории третьих стран, где получал задания и деньги.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в совершении преступления по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование окончено, материалы переданы в суд.
Напомним, СБУ обнаружила и задержала шпионов главного разведывательного управления вооруженных сил РФ, собиравших данные об обороне Киева и информацию об украинских военных.