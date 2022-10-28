СБУ разоблачила своего сотрудника на вымогательстве денег у предпринимателя

Служба безопасности Украины в ходе очищения собственных рядов разоблачила недобросовестного сотрудника в Главном Управлении СБУ в Киеве и области. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба СБУ.

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Злоумышленник требовал от частного предпринимателя 150 тыс долларов за возврат изъятого имущества, которое служило доказательной базой в одном из производств, и "закрытие дела". При этом он не мог повлиять на расследование, ведь не имел никакого отношения к данному производству.

СБ Украины и ДБР провели совместную спецоперацию и задержали его "на горячем" – когда злоумышленник получил 30 тыс. долларов как второй транш взятки.

В настоящее время при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора ему поставлено в известность о подозрении по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Отметим, что недавно и. главы СБУ Василий Малюк рассказал: "Идет самоочищение Службы. Это чрезвычайно важно, особенно во время войны. Поэтому делаем для этого все возможное. Мы сегодня находим все позорные явления в самой Службе, локализуем их. Это чувствует весь личный состав, об этом знает руководство государства, и, я надеюсь, народ Украины, это чувствует также".

СБУ также продолжает системно очищать ряды правоохранительных органов Украины от преступных схем и их организаторов. В ходе следственно-оперативных действий на мошеннических сделках разоблачен заместитель руководителя одной из областных прокуратур.

Установлено, что во время войны чиновник обещал местному жителю свое содействие в "ускоренной" процедуре оформления II группы инвалидности его отцу для уклонения последнего от мобилизации. Свою "услугу" прокурор оценил в 7,5 тысячи долларов.