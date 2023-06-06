СБУ сообщила о подозрении еще 7 коллаборантам: среди них – соратница Аксенова

Служба безопасности задокументировала преступную деятельность еще 7 чиновников-коллаборантов, скрывающихся на временно оккупированной территории Украины. Одним из них является руководительница созданной агрессором "администрации Черноморского района Крыма" Наталья Писарева.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что кандидатуру Писаревой лично согласовал местный гауляйтер Аксенов. До этого назначения она была так называемой "первой заместительницей министра культуры" на временно захваченном полуострове.

Находясь на этой должности, после начала полномасштабного вторжения Писарева координировала вражескую информкампанию по поддержке вооруженной агрессии РФ.

"Тогда фигурантка публично призвала украинских защитников сдаваться в плен, а также агитировала жителей Крыма вступать в российские войска для войны против Украины. За это оккупационный "военный комиссариат Крыма" наградил ее грамотой", - отмечают в СБУ.

По данным следствия, до захвата украинского полуострова Писарева руководила региональным проектным офисом аппарата Совета министров автономной республики.

Однако во время его захвата поддержала агрессора и впоследствии вошла в так называемый "кадровый резерв" оккупационной администрации.

Еще одной коллаборанткой является бывшая чиновница Управления Государственной казначейской службы Украины в Луганской области.

После захвата части региона она добровольно согласилась на "предложение" агрессора возглавить так называемое "казначейство ЛНР".

В "штат" псевдоучреждения она привлекла еще пятерых сообщников. Ими оказались ее бывшие подчиненные из Старобельского, Новоайдарского, Миловского, Новопсковского и Марковского районов.

В составе оккупационного органа они стали руководителями соответствующих районных "управлений казначейской службы ЛНР".

На этих "должностях" они участвовали в финансовом обеспечении российских оккупационных группировок, задействованных на восточном фронте.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем фигурантам о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Кроме того, шестерым представителям "казначейства ЛНР" дополнительно поставлено в известность о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Обвинительные акты направлены в суд. Злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет тюрьмы", - подчеркнули в СБУ.

Ранее по материалам Службы безопасности суд арестовал имущество бывшего депутата Херсонского облсовета, возглавившего оккупационное "министерство сельского хозяйства и рыболовства" на временно захваченной части региона. Общая сумма заблокированных активов составляет 500 млн. грн.