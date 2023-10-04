СБУ сообщила о подозрении "герою РФ", который убивал гражданских в Буче

Служба безопасности установила личность еще одного гражданина Российской Федерации, имеющего отношение к массовым пыткам и убийствам мирных жителей во время временной оккупации Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Командирову разведвзвода 104 десантно-штурмового полка 76 десантно-штурмовой дивизии Вооруженных Сил Российской Федерации лейтенанту Нурсултану Муссагалееву СБУ сообщила о подозрение в связи с фактами нарушения законов и обычаев войны, согласно статьям 28, часть 1, и 438, часть 2, Уголовного кодекса Украины.

По информации следствия, в марте 2022 подозреваемые прибыли на блокпост, расположенный между оккупированными селами Забучье, Дмитровка и Михайловка в Бучанском районе Киевской области. Командир обнаружил в телефоне одного из задержанных мужчин, 29-летнего местного жителя, фотографии коктейлей Молотова и материалы для постройки блокпостов.

Несмотря на то, что мужчина был безоружным и заявил оккупантам, что он является гражданским лицом и не представляет для них никакой угрозы, он был задержан, помещен в бронеавтомобиль и вывезен в лесопосадку.

Сообщается, что задержанные жестоко пытали, а затем по приказу Муссагалеева расстреляли и покинули тело на месте убийства.

В СБУ добавляют, что находясь на оккупированной территории, Муссагалеев участвовал в так называемых "зачистках", направленных на подавление движения сопротивления и запугивание жителей региона.

После бегства захватчиков из Киевской области, в июне 2023 года указом президента РФ Муссагалееву было присвоено звание героя РФ. Золотую звезду ему вручил лично министр обороны страны-агрессора.

Правоохранители также установили личности двух подчиненных Муссагалеева, которые по его приказу расстреляли потерпевшего. Ими оказались заместитель командира взвода окупантов старший сержант Алексей Колесников и командир 2-го отделения вражеского подразделения сержант Александр Виселков. Им тоже объявлено подозрение.