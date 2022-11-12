СБУ сообщила о подозрении главе минздрава Крыма, который изменил медицинскую систему полуострова под военные нужды оккупантов

Служба безопасности продолжает разоблачать предателей и коллаборантов, помогающих врагу во временно захваченных регионах Украины. В ходе расследования собрана доказательная база о преступной деятельности так называемого "министра здравоохранения АР Крым".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Установлено, что "чиновник" организовал поставки лекарственных средств, оборудования и автомобилей из медучреждений полуострова на нужды российских военных, атаковавших юг Украины", - отмечают в ведомстве.

Кроме того, по его указанию местные больницы были переоборудованы под военные госпитали для приема захватчиков.

По данным следствия, коллаборантом является бывший главный санитарный врач городов Феодосия и Судак, после захвата региона добровольно присоединившийся к рядам оккупационной администрации.

Там он получил паспорт РФ и вступил в кремлевскую партию "Единая Россия", в составе которой являлся "депутатом Судакского горсовета".

В октябре прошлого года представители Кремля назначили его первым заместителем министра здравоохранения в Крыму, а 22 июля этого года он возглавил это министерство.

В его основные задачи входило "переформатирование" системы здравоохранения полуострова для нужд полномасштабной агрессии РФ против нашего государства.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили враждебному приспешнику о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против Украины", - подчеркивают в СБУ.

Ранее СБУ сообщила о подозрении министру транспорта РФ Виталию Савельеву, участвовавшему в подготовке и проведении вооруженной агрессии против Украины.