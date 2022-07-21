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СБУ сообщила о подозрении судье т. н. "ДНР", приговоривший к смертной казни иностранных защитников Украины
Служба безопасности сообщила о подозрении судье так называемой "Апелляционной палаты Верховного суда ДНР". Он вопреки требованиям международного права приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании и одного гражданина Королевства Марокко, официально защищавших Украину в рядах ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что эти иностранцы добровольно вступили в Вооруженные силы Украины и героически сдерживали российскую агрессию в Донецкой области, где и попали в плен в апреле 2022 года.
"Своим "приговором" псевдосуд террористической организации "ДНР" нарушил нормы международного законодательства. А именно: требования Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающимся защиты жертв международных вооруженных конфликтов", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В частности, этот псевдосуд нарушил иммунитет комбатантов (право лиц, входящих в состав вооруженных сил стороны конфликта, непосредственное участие в военных действиях) и лишил их права на беспристрастное и нормальное судопроизводство.
Следователи СБУ заочно сообщили псевдосудье о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц). Продолжается досудебное следствие по процессуальному руководству Донецкой областной прокуратуры.
Напомним, так называемый "Верховный суд" террористической группировки "ДНР" 9 июня приговорил британцев Эйдена Аслина, Шона Пиннера и марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Все три иностранца воевали на стороне Украины против российских оккупантов и попали в плен.
Однако в США осудили вынесенный в "ДНР" смертный приговор иностранцам и призвали соблюдать международное право.