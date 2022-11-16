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Преступность
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СБУ заблокировала еще четыре нелегальных канала выезда за границу военнообязанных (ФОТО)

СБУ заблокировала еще четыре нелегальных канала выезда за границу военнообязанных (ФОТО)

Служба безопасности заблокировала еще четыре канала незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. В ходе следственно-оперативных действий в Закарпатской, Львовской и Сумской областях задержаны 15 организаторов нелегальных "трафиков".

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Об этом сообщила прессслужба СБУ .

"За разные суммы денег они обещали своим клиентам беспрепятственное пересечение госграницы. В среднем "прайс" составлял от 1,5 до 8 тыс. долларов с человека, в зависимости от региона проживания", -   отметил он.

Так, два канала нелегальной миграции ликвидированы в Закарпатской области. Первый – организовали супруги местных предпринимателей. Они предлагали военнообязанным выехать за границу "по состоянию здоровья". Для этого предприниматели обеспечивали их поддельными справками о непригодности к военной службе. Такие "справки" оформляли через личные связи, в том числе среди врачей.

Следующую схему организовал житель Ужгородского района. Злоумышленник оформлял своих клиентов в качестве водителей микроавтобусов, перевозящих гуманитарную помощь. Ложные сведения подавал в электронную базу данных "Шлях".

Кроме того, на Львовщине задержан местный предприниматель, который обещал потенциальным призывникам выехать за пределы Украины "под маской" участников волонтерской организации.

Еще один канал нелегальной миграции ликвидирован в Сумской области. К его организации причастна организованная преступная группа, специализирующаяся на нелегальной переправке украинских и российских граждан на территорию страны-агрессора. За деньги они "предлагали" всем желающим выезд в РФ. Для переправки планировали использовать "обходные" пути вне контрольно-пропускных пунктов.

Фото 2 — СБУ заблокировала еще четыре нелегальных канала выезда за границу военнообязанных (ФОТО)
Фото 3 — СБУ заблокировала еще четыре нелегальных канала выезда за границу военнообязанных (ФОТО)
Фото 4 — СБУ заблокировала еще четыре нелегальных канала выезда за границу военнообязанных (ФОТО)
Фото 5 — СБУ заблокировала еще четыре нелегальных канала выезда за границу военнообязанных (ФОТО)
Фото 6 — СБУ заблокировала еще четыре нелегальных канала выезда за границу военнообязанных (ФОТО)
Фото 7 — СБУ заблокировала еще четыре нелегальных канала выезда за границу военнообязанных (ФОТО)
Фото 8 — СБУ заблокировала еще четыре нелегальных канала выезда за границу военнообязанных (ФОТО)

Правоохранители уже сообщили восьми организаторам преступных схем о подозрении по ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Еще семь "пассажиров" задержаны в административном порядке во время незаконного пересечения границы.

Напомним, Служба безопасности 10 ноября заблокировала еще три канала незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста. В результате масштабной спецоперации в нескольких областях Украины задержаны шесть организаторов нелегальных "трафиков".

Автор:
Нина Комащенко