СБУ заблокировала еще четыре нелегальных канала выезда за границу военнообязанных (ФОТО)

Служба безопасности заблокировала еще четыре канала незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. В ходе следственно-оперативных действий в Закарпатской, Львовской и Сумской областях задержаны 15 организаторов нелегальных "трафиков".

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Об этом сообщила прессслужба СБУ .

"За разные суммы денег они обещали своим клиентам беспрепятственное пересечение госграницы. В среднем "прайс" составлял от 1,5 до 8 тыс. долларов с человека, в зависимости от региона проживания", - отметил он.

Так, два канала нелегальной миграции ликвидированы в Закарпатской области. Первый – организовали супруги местных предпринимателей. Они предлагали военнообязанным выехать за границу "по состоянию здоровья". Для этого предприниматели обеспечивали их поддельными справками о непригодности к военной службе. Такие "справки" оформляли через личные связи, в том числе среди врачей.

Следующую схему организовал житель Ужгородского района. Злоумышленник оформлял своих клиентов в качестве водителей микроавтобусов, перевозящих гуманитарную помощь. Ложные сведения подавал в электронную базу данных "Шлях".

Кроме того, на Львовщине задержан местный предприниматель, который обещал потенциальным призывникам выехать за пределы Украины "под маской" участников волонтерской организации.

Еще один канал нелегальной миграции ликвидирован в Сумской области. К его организации причастна организованная преступная группа, специализирующаяся на нелегальной переправке украинских и российских граждан на территорию страны-агрессора. За деньги они "предлагали" всем желающим выезд в РФ. Для переправки планировали использовать "обходные" пути вне контрольно-пропускных пунктов.

Правоохранители уже сообщили восьми организаторам преступных схем о подозрении по ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Еще семь "пассажиров" задержаны в административном порядке во время незаконного пересечения границы.

Напомним, Служба безопасности 10 ноября заблокировала еще три канала незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста. В результате масштабной спецоперации в нескольких областях Украины задержаны шесть организаторов нелегальных "трафиков".