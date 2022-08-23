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Преступность
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СБУ заблокировала криптокошелек "волонтёра", собиравшего средства для армии РФ

СБУ заблокировала криптокошелек "волонтёра", собиравшего средства для армии РФ

По инициативе СБУ заблокирован виртуальный криптокошелек гражданина РФ, который спонсирует российскую войну в Украине. Этот мужчина называет себя волонтером и с самого начала полномасштабного вторжения РФ собирает деньги на нужды армии захватчиков.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что к моменту блокировки на счету россиянина накопилось более 800 тыс. в гривневом эквиваленте.

"Сейчас эти средства арестованы и решается вопрос об их отслеживании и выводе в украинскую юрисдикцию", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что арест удалось реализовать благодаря доказательной базе, собранной следователями СБУ, и содействию иностранных криптокомпаний.

"Установлено, что значительную часть пожертвований злоумышленник направлял на покупку военного снаряжения боевикам террористических организаций "Л/ДНР"", - отметили в СБУ.

С начала широкомасштабного вторжения РФ "волонтер" продвигал в соцсетях идею о необходимости финансовой помощи участникам незаконных вооруженных формирований. Для этого регулярно создавал тематический фото- и видеоконтент, распространял аналогичные сообщения своих единомышленников и отчитывался об использовании собранных средств.

Спонсор террористов поставлен в известность о подозрении по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

"Теперь подобное участие ждет и других российских "волонтеров", спонсирующих войну в Украине", - отметили в СБУ.

Напомним, СБУ разоблачила факт вербовки спецслужбами РФ бывшего работника подразделения обеспечения Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины.

Автор:
Светлана Манько