СБУ задержала агента РФ, который "наводил" российские ракеты на энергетические объекты Винницкой области

Контрразведка Службы безопасности разоблачила "расконсервированного" агента главного управления Генштаба армии РФ (более известного как ГРУ) в ходе многоэтапной спецоперации в Винницкой области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в результате следственно-оперативных действий сотрудники СБУ установили местонахождение и задержали вражеского агента, чем предотвратили попытку передачи в РФ координат украинского энергообъекта.

Задержанным оказался бывший советский военный, который в начале 90-х уволился из армии. После этого проживал в Винницкой области.

По оперативным данным, уже тогда он был завербован представителями российской военной разведки, которые после распада СССР перевели его в "режим ожидания".

В начале полномасштабного вторжения на него вышел кадровый сотрудник российского ГРУ и попросил "помощи" в проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Предатель согласился на "предложение", после чего получил задания.

Злоумышленник скрыто собирал информацию о местах дислокации и перемещении сил обороны на территории региона.

Кроме того, он передавал агрессору точные координаты стратегически важных объектов критической инфраструктуры и сооружений системы жизнеобеспечения.

Именно по его "наводке" оккупанты планировали осуществить серию прицельных ракетных ударов по энергогенерирующим предприятиям области.

Для их выполнения предатель скрыто наблюдал за украинскими объектами и осуществлял фото-, видеофиксацию. Полученные сведения передавал в РФ через заранее отработанный телеграмм-канал в виде отметок на электронных картах с медиафайлами.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильный телефон с поличным с контактами с российским "куратором".

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2. ст. 111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, СБУ задержала еще двух пособниц агрессора в ходе стабилизационных мер в освобожденных районах востока Украины. Злоумышленницы сдавали оккупантам данные об украинских патриотах и переселенцах во время захвата части Луганщины.