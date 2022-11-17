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Преступность
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СБУ задержала агента РФ, который "наводил" российские ракеты на энергетические объекты Винницкой области

СБУ задержала агента РФ, который "наводил" российские ракеты на энергетические объекты Винницкой области

Контрразведка Службы безопасности разоблачила "расконсервированного" агента главного управления Генштаба армии РФ (более известного как ГРУ) в ходе многоэтапной спецоперации в Винницкой области.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в результате следственно-оперативных действий сотрудники СБУ установили местонахождение и задержали вражеского агента, чем предотвратили попытку передачи в РФ координат украинского энергообъекта.

Задержанным оказался бывший советский военный, который в начале 90-х уволился из армии. После этого проживал в Винницкой области.

По оперативным данным, уже тогда он был завербован представителями российской военной разведки, которые после распада СССР перевели его в "режим ожидания".

Фото 2 — СБУ задержала агента РФ, который "наводил" российские ракеты на энергетические объекты Винницкой области

В начале полномасштабного вторжения на него вышел кадровый сотрудник российского ГРУ и попросил "помощи" в проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Предатель согласился на "предложение", после чего получил задания.

Злоумышленник скрыто собирал информацию о местах дислокации и перемещении сил обороны на территории региона.

Кроме того, он передавал агрессору точные координаты стратегически важных объектов критической инфраструктуры и сооружений системы жизнеобеспечения.

Именно по его "наводке" оккупанты планировали осуществить серию прицельных ракетных ударов по энергогенерирующим предприятиям области.

Для их выполнения предатель скрыто наблюдал за украинскими объектами и осуществлял фото-, видеофиксацию. Полученные сведения передавал в РФ через заранее отработанный телеграмм-канал в виде отметок на электронных картах с медиафайлами.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильный телефон с поличным с контактами с российским "куратором".

Фото 3 — СБУ задержала агента РФ, который "наводил" российские ракеты на энергетические объекты Винницкой области

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2. ст. 111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, СБУ задержала еще двух пособниц агрессора в ходе стабилизационных мер в освобожденных районах востока Украины. Злоумышленницы сдавали оккупантам данные об украинских патриотах и переселенцах во время захвата части Луганщины.

Автор:
Светлана Манько