СБУ задержала информатора РФ, собиравшего разведданные об обороне Южноукраинской АЭС

Злоумышленник собирал разведданные о местах базирования и численности подразделений Сил обороны, которые охраняют Южноукраинскую атомную электростанцию. Он предоставлял врагу точные координаты военных на территории Южноукраинска, которые были необходимы оккупантам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским энергообъектам.

В СБУ сообщают, что задержан злоумышленник во время того, как он фотографировал один из объектов критической инфраструктуры. За распространение информации через Telegram предатель получил от россиян 2 тысячи грн.

По данным следствия, приспешником агрессора оказался житель Южноукраинска, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству в феврале этого года. В поле зрения врага он попал из-за своих прокремлевских сообщений в одном из российских телеграмм-каналов.

При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры житель г. Южноукраинск уведомлен о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о расположении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Сейчас ему избрана безальтернативная мера пресечения – содержание под стражей.

Напомним, херсонским коллаборантам, сотрудничавшим с оккупантами, присудили 12 лет тюрьмы. Прокуроры в суде доказали, что предатели во время оккупации Херсонской области поддерживали государство-агрессора и добровольно согласились сотрудничать с россиянами.