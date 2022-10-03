СБУ задержала иностранного контрабандиста оружия

Служба безопасности Украины задержала в Черновицкой области иностранного контрабандиста, почти 5 лет скрывавшегося от следствия за организацию транснационального канала нелегальной продажи стрелкового оружия через Украину.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии. Около 5 лет он скрывался от следствия за организацию транснационального канала нелегальной продажи стрелкового оружия через Украину.

В 2018 году правоохранители разоблачили подпольного оружейника и сообщили ему о подозрении. Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, но впоследствии изменил решение – на домашний арест.

Воспользовавшись этим, подозреваемый скрылся от правосудия.

Он приобрел дом на Буковине на подставное лицо и пытался изменить облик.

Однако сотрудники СБУ выследили и задержали злоумышленника.

"В настоящее время решается вопрос о дополнительной квалификации действий задержанного, которому ранее было сообщено о подозрении в контрабанде", - сообщили в СБУ.

Напомним, сотрудники СБУ разоблачили масштабную преступную схему на растаможке иностранных грузовых автомобилей на таможне в Житомирской области. Из-за недополученных сумм акцизного сбора и налога на добавленную стоимость деятельность злоумышленников нанесла ущерб бюджету в размере почти 40 млн грн.