СБУ задержала коллаборанта, который помогал оккупантам убегать лесами от контрнаступления ВСУ

В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах востока Украины Служба безопасности установила местонахождение и задержала еще одного коллаборанта. Он "сдавал" врагу местонахождение участников движения сопротивления во время временной оккупации территории Лиманской общины.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Вражеский приспешник показывал агрессорам дома выехавших из области местных фермеров. Такие домовладения захватчики сначала разграбили, а затем расселяли в них свой личный состав и маскировали во дворах военную технику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время контрнаступления ВСУ в Донецкой области злоумышленник помогал оккупантам убегать от украинских войск лесными тропами. Затем он пытался скрываться от правосудия.

Однако сотрудники СБУ сразу разоблачили его после деоккупации района.

По данным следствия, задержан житель поселка Старый Караван, который в начале полномасштабного вторжения добровольно пошел на сотрудничество с врагом. Установлено, что коллаборант предоставлял оккупантам личные данные украинских патриотов и адреса проживания их близких.

Полученные учредительные данные карательные отряды агрессоров использовали для массовых репрессий против местных жителей.

"Сейчас следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (оказание незаконным вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в СБУ.

Напомним, СБУ задержала в Донецкой области двух российских агентов, которые собирали разведданные о местах дислокации и перемещения украинских военных.

Также во время стабилизационных мероприятий на деоккупированной Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из организаторов фейкового референдума РФ.