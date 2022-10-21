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Преступность
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СБУ задержала коллаборанта, который помогал оккупантам убегать лесами от контрнаступления ВСУ

СБУ задержала коллаборанта, который помогал оккупантам убегать лесами от контрнаступления ВСУ

В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах востока Украины Служба безопасности установила местонахождение и задержала еще одного коллаборанта. Он "сдавал" врагу местонахождение участников движения сопротивления во время временной оккупации территории Лиманской общины.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Вражеский приспешник показывал агрессорам дома выехавших из области местных фермеров. Такие домовладения захватчики сначала разграбили, а затем расселяли в них свой личный состав и маскировали во дворах военную технику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время контрнаступления ВСУ в Донецкой области злоумышленник помогал оккупантам убегать от украинских войск лесными тропами. Затем он пытался скрываться от правосудия.

Однако сотрудники СБУ сразу разоблачили его после деоккупации района.

Фото 2 — СБУ задержала коллаборанта, который помогал оккупантам убегать лесами от контрнаступления ВСУ

По данным следствия, задержан житель поселка Старый Караван, который в начале полномасштабного вторжения добровольно пошел на сотрудничество с врагом. Установлено, что коллаборант предоставлял оккупантам личные данные украинских патриотов и адреса проживания их близких.

Полученные учредительные данные карательные отряды агрессоров использовали для массовых репрессий против местных жителей.

"Сейчас следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (оказание незаконным вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в СБУ.

Напомним, СБУ задержала в Донецкой области двух российских агентов, которые собирали разведданные о местах дислокации и перемещения украинских военных.

Также во время стабилизационных мероприятий на деоккупированной Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из организаторов фейкового референдума РФ.

Автор:
Светлана Манько