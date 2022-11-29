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СБУ задержала корректировщика, который "наводил" ракеты РФ для ударов по Запорожской инфраструктуре
Служба безопасности задержала работника одного из украинских оборонных заводов, "наводившего" ракеты РФ для повторных ударов по критической инфраструктуре Запорожской области.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Установлено, что после российских воздушных ударов он выходил на местность для фиксации последствий "прилетов" и передачи врагу соответствующих данных. "Уточненная "информация требовалась оккупантам для проведения дальнейших обстрелов города", – говорится в сообщении.
Кроме того, он скрыто собирал информацию о местах временного базирования и перемещения украинской военной техники на территории областного центра.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Собранные сведения передавал агрессору через соцсети, в том числе через Телеграмм-канал предателя и кремлевского пропагандиста Рогова. Также там он одобрительно комментировал рашистские "сообщения", призывал к поддержке страны-агрессора и передавал закрытые сведения об украинских объектах в виде "помеченных" электронных карт.
По данным следствия, задержанный оказался работником одного из украинских оборонных заводов. В начале полномасштабного вторжения его завербовали спецслужбы РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности на юге Украины.
В поле зрения оккупантов он попал из-за своей пророссийской активности в соцсетях, где ему предложили конфиденциальное сотрудничество. За это гарантировали деньги и должность при захвате региона.
Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта и обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами общения с российским куратором.
В настоящее время задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, Служба безопасности 23 ноября установила местонахождение и задержала злоумышленника, который "наводил" российские ракеты на военные и стратегически важные объекты в Харьковской области.