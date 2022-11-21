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Преступность
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СБУ задержала помощника "министра МВД ЛНР"

СБУ задержала помощника "министра МВД ЛНР"

Служба безопасности провела спецоперацию по разоблачению еще одного руководителя террористической организации "ЛНР", который в 2014 году принимал участие в боевых действиях против украинских войск на востоке нашего государства.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в результате многоэтапных следственно-оперативных действий на Киевщине задержан бывший главарь боевиков с позывным "Сотый". После событий 2014 года он скрывался от правосудия, в частности, во временно оккупированных районах Украины.

При этом окончательно "залечь на дно" решил в Киевской области, где его задержала СБУ.

Злоумышленник входил в руководящий состав оккупационной администрации захваченного Луганска и находился на прямой связи с кадровыми сотрудниками российских спецслужб.

"Именно благодаря их "протекции" его назначили "помощником министра МИД ЛНР" и командиром штурмового подразделения "специального отряда быстрого реагирования" (более известного как "филиал" российского СОБР)", - отмечают в СБУ.

Находясь на "должностях", он координировал преступные действия с представителями центральных подразделений российских спецслужб. Для этого регулярно встречался с ними на территории временно оккупированного Крыма.

Также в 2014 году он командовал группами боевиков во время захвата админздания Луганского управления СБУ.

Фото 2 — СБУ задержала помощника "министра МВД ЛНР"

Он собирал персональные данные сотрудников Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях. Полученные сведения планировал передать агрессору для подготовки диверсий против украинских защитников.

Кроме того, злоумышленник создал разветвленную сеть вражеских информаторов, "сдававших" ему места дислокации и перемещения подразделений антитеррористической операции на востоке Украины.

"О полученных сведениях докладывал российским кураторам и бывшим вожакам боевиков, среди них "глава парламента ЛНР" Алексей Карякин, "министр МВД ЛНР" Игорь Корнет, "военный комендант" захваченного Луганска Сергей Грачев с позывным "Грач"",- сообщили в СБУ.

Также злоумышленник передавал врагу данные о движении колонн с военной техникой сил АТО в районах Северодонецка, Лисичанска и Сватового.

Полученные разведданные агрессор использовал для подготовки "засад" и обстрела украинских подразделений.

Также боевик осуществлял охрану граждан РФ, приехавших в 2014 году на Луганщину и Донетчину для проведения фейковых референдумов, в результате которых были провозглашены "ЛНР" и "ДНР".

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет заключение", - отметили в СБУ.

Напомним, СБУ продолжает комплексные меры по привлечению к ответственности предателей, добровольно присоединившихся к оккупационным группировкам страны-агрессора. По материалам СБУ к реальным срокам заключения приговорены 10 боевиков террористических организаций "Л/ДНР". Злоумышленники проведут за решеткой от 13 до 15 лет.

Автор:
Светлана Манько