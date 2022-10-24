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Преступность
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СБУ задержала приспешника РФ, который наводил вражеские ракеты по Ровно

СБУ задержала приспешника РФ, который наводил вражеские ракеты по Ровно

Контрразведка Службы безопасности разоблачила пособника спецслужб РФ в ходе отработки приграничных регионов на северо-западе Украины. Он передавал врагу информацию о местах дислокации и перемещения подразделений сил обороны на территории региона.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник также собирал данные о расположении объектов критической инфраструктуры в областном центре и призвал РФ совершить ракетный удар по городу.

Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника в Ровно во время попытки очередной передачи разведданных в РФ.

По данным следствия, задержан местный житель, который после начала полномасштабного вторжения создал собственный Телеграмм-канал, где обнародовал сообщения в поддержку захватчиков и оправдывал их преступления.

В настоящее время он взят под стражу и ему сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в результате спецоперации в Николаеве контрразведка Службы безопасности нейтрализовала российского агента, одной из задач которого было организовать мощную агентурную группу спецслужб РФ.

Автор:
Светлана Манько