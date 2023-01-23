СБУ задержала российского агента, пытавшегося устроиться в Сумскую областную военную администрацию (ФОТО, ВИДЕО)

Контрразведка Службы безопасности предотвратила агентурное проникновение врага в органы государственной власти на северо-востоке Украины. В результате многоэтапной спецоперации в Сумах задержан агент ФСБ, получивший задание устроиться в Управление оборонной работы областной военной администрации.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в случае успешного проникновения в ряды госучреждения злоумышленник должен был собирать секретную информацию о системе защиты региона в условиях вооруженной агрессии РФ.

"Полученные сведения планировал передавать врагу через закрытые каналы электронной связи с использованием заранее отработанных условных символов", - сообщают правоохранители.

Однако сотрудники СБУ помешали этим намерениям – разоблачили российского агента, задокументировали его преступные действия и задержали возле административного здания местного ОВА.

По данным следствия, предателем оказался житель областного центра, которого ФСБ завербовало перед началом полномасштабного вторжения.

Злоумышленник согласился на сотрудничество с агрессором из-за своих прокремлевских убеждений и денежного вознаграждения.

После 24 февраля 2022 г. по указанию российской спецслужбы он разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны на территории региона.

Для этого объезжал территорию и скрыто наблюдал за подразделениями украинских войск.

Кроме того, он собирал персональные данные местных правоохранителей и их семей.

Чтобы максимально обезопасить российского агента от разоблачения, оккупанты рассчитывались за его "услуги" криптовалютой.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ обнаружили российский паспорт, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - сообщили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ в Полтавской области. Злоумышленники пытались получить информацию об объектах критической инфраструктуры региона и подразделениях Сил обороны, задействованных в их защите.